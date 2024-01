Mais de quatro décadas após Ozzy Osbourne protagonizar um de seus momentos mais inusitados de sua carreira, o roqueiro foi lembrado por causa de um incidente com um morcego em um restaurante universitário na Bahia. O animal caiu em uma bandeja, o que levou a diversas piadas envolvendo um músico. Em 1982, o Príncipe das Trevas abocanhou a cabeça de um morcego vivo durante um show nos Estados Unidos.

um MORCEGO caiu no prato de alguem do ru eu nao to acreditando pic.twitter.com/cWKs6IGfIB — mary vitamina de banana (@maryvitamina) January 12, 2024

A foto que viralizou nas redes sociais mostra o animal deitado em uma bandeja, que não estava sendo utilizada no momento. “Um morcego caiu no prato de alguém do RU, eu não estou acreditando", escreveu a jovem que fez o registro. O caso aconteceu no refeitório da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Campus Canela, em Salvador.

A instituição de ensino informou que apura o fato e que não houve registros de ocorrências semelhantes. Ao todo, a universidade conta com quatro bandejões.

O aparecimento do morcego virou piada nas redes sociais. Muitos internautas, brincando, disseram que o animal seria a refeição ideal do cantor Ozzy Osbourne. Durante um show nos Estados Unidos, um fã atirou um animal vivo no palco.

Em sua autobiografia, ele contou que achou que o morcego era de plástico e achou que seria uma boa ideia mordê-lo para impressionar o público. O roqueiro só percebeu que se tratava de um bicho de verdade quando sentiu o gosto de sangue. Por causa da brincadeira, ele teve que tomar algumas doses de vacina antirrábica.