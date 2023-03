Ozzy Osbourne anuncia show e dá pausa em aposentadoria

O anúncio do novo show de Ozzy Osbourne após o anúncio de sua aposentadoria foi comemorado por fãs. Os brasileiros pedem que o roqueiro se apresente no Brasil (foto: Reprodução / Twitter / Ozzy Osbourne)

O Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (30/3) para anunciar um show no festival Power Trip, nos dias 6 a 8 de outubro, na Califórnia, nos Estados Unidos. O anúncio veio quase dois meses depois de o roqueiro cancelar uma turnê pela Europa e comunicar sua aposentadoria para cuidar da sua saúde física e mental.

Na terça-feira, o cantor publicou um teaser do festival, o que gerou burburinho entre os fãs sobre sua participação. Além de Ozzy, o Power Trip também terá Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Tool e Iron Maiden na programação.





Ozzy tem 74 anos e começaria a turnê “No more tours 2” em maio, mas cancelou as apresentações por motivos de saúde em 1º de fevereiro. Na época, ele disse que não estava preparado para a aposentadoria, mas que sua saída dos palcos era em decorrência de uma lesão na coluna.

Apesar de anunciar um novo show, as apresentações da turnê seguem canceladas. E, na agenda de shows do site oficial do roqueiro, não constam outras programações.