Metallica lança segundo single de seu novo álbum de estúdio

Metallica tem no currículo dez álbuns de estúdio com músicas próprias, além de discos de covers, EPs e ao vivo (foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP) O Metallica soltou um videoclipe para seu novo single, "Screaming suicide", nesta quinta-feira (19/1). Trata-se da segunda música disponibilizada do 11° álbum de estúdio da banda norte-americana de heavy metal, intitulado "72 Seasons" e a ser lançado em 14 de abril deste ano.

O primeiro single do vindouro disco é “Lux Æterna”, lançado em 28 de novembro de 2022.









O álbum “72 Seasons” é o sucessor de “Hardwired... to Self-Destruct” (2016) e o terceiro de estúdio do baixista Robert Trujillo com o Metallica – ele também gravou “Death Magnetic” (2008).



O álbum "72 Seasons" é o sucessor de "Hardwired... to Self-Destruct" (2016) e o terceiro de estúdio do baixista Robert Trujillo com o Metallica – ele também gravou "Death Magnetic" (2008).





Além de Trujillo, a banda conta com James Hetfield (guitarra e vocais), Lars Ulrich (bateria) e Kirk Hammett (guitarras). Os dois primeiros são os fundadores do grupo, enquanto Hammett substituiu Dave Mustaine (Megadeth) antes mesmo da gravação do debute, “Kill 'Em All” (1983).





Em 42 anos de história, o Metallica se apresentou uma vez em Belo Horizonte, em 12 de maio de 2022. O show foi no Mineirão, onde a banda executou clássicos como “Creeping Death”, “Master of Puppets”, “One” e “Enter Sandman”.