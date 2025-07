Ozzy Osbourne pediu pegadinha e Beatles no próprio funeral

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os detalhes sobre o funeral de Ozzy Osbourne, o eterno Príncipe das Trevas e voz marcante do Black Sabbath, ainda não foram detalhados. No entanto, ele deixou uma série de recomendações para a família, esperando que a despedida fosse um momento de irreverência, emoção e gratidão.

Em vida, o roqueiro já havia deixado claro que não queria lágrimas ou clima fúnebre. Para ele, o funeral ideal seria uma celebração de agradecimento — e não um memorial de tristeza. “Vale lembrar que muitas pessoas só veem sofrimento a vida toda. Então, de qualquer forma, a maioria de nós neste país — especialmente astros do rock como eu — somos muito sortudos. É por isso que não quero que meu funeral seja triste. Quero que seja um momento de dizer ‘obrigado’”, afirmou em entrevista ao The Times, em 2011.

Para o adeus, ele dispensou homenagens com seus próprios sucessos. “Não quero a p***a do meu álbum de maiores sucessos — eu nunca toco essa coisa, tenho vergonha da p***a disso”, revelou à NME em 2016. Em vez disso, desejava algo dos Beatles, banda que o inspirou a seguir na música. “Provavelmente algo de Sgt. Pepper's ou Revolver”, disse, citando dois álbuns dos garotos de Liverpool.

Com seu humor afiado, também brincava que não se importaria se sua família optasse por um medley inusitado com Justin Bieber, Susan Boyle e We Are the Diddymen, desde que isso trouxesse alegria aos entes queridos. Como bom showman, Ozzy contou que cogitou incluir pegadinhas em sua despedida.

“Talvez o som de batidas dentro do caixão... ou um vídeo meu pedindo uma segunda opinião ao médico sobre o diagnóstico de ‘morte’”, disse.

Poucas semanas antes de morrer, Ozzy realizou seu último grande ato nos palcos: uma reunião histórica com os quatro integrantes originais do Black Sabbath, no Villa Park, em Birmingham. O show contou com participações de lendas do metal como Metallica, Slayer e Alice in Chains e teve um viés solidário — arrecadando £140 milhões para instituições de caridade.

Ozzy morreu na segunda-feira (22/7), “cercado de amor”, segundo a família. Ele deixou a esposa Sharon, com quem foi casado por mais de 40 anos, e seis filhos — Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e o enteado Elliot.