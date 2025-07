Ozzy é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas

O cantor britânico Ozzy Osbourne, um pioneiros do heavy metal, morreu aos 76 anos em 22/7/2025. O ex-líder e vocalista icônico do Black Sabbath sofria de Parkinson, passou por várias cirurgias e não conseguia mais andar. Mas sua paixão pela música permanecia. E a voz também. Ele fez seu último show sentado. Reprodução de vídeo Youtube

A despedida foi no dia 5 de julho de 2025, no show que o próprio Ozzy anunciou como sua despedida dos palcos. Para isso, o Black Sabbath se reuniu, num evento especial chamado "Back to the Beginning", uma celebração à história da banda. Reprodução de vídeo Youtube

O show foi no Villa Park, estádio do Aston Villa, time do coração de Ozzy. Além da música, o artista era apaixonado por futebol.

Um filme do espetáculo , "Back to the Beginning: Ozzy's Final Bow", vai ser lançado em 2026 com 100 minutos de duração, incluindo bastidores e entrevistas. Reprodução Instagram Ozzy

A morte foi anunciada pela família. "É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor." Kyle Overholtzer wikimedia commons

Conhecido como "Príncipe das Trevas", John Michael "Ozzy" Osbourne nasceu em 3/12/1948 em Birmingham, na Inglaterra, e eternizou hits como "Paranoid" e "Heaven and Hell". Reprodução/@ozzyosbourne

Ozzy criou o Black Sabbath e transformou a banda num dos pilares do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980. Após deixar o grupo em 1979, construiu uma carreira solo que também teve hits como "Crazy Train" e "No More Tears". divulgação

A música é algo atemporal e que atravessa gerações. E muitos músicos não se aposentam, tamanha a paixão pela estrada. Veja alguns artistas estrangeiros, na faixa de 70 anos ou mais, ainda na ativa. Ozzy fazia parte dessa lista. Agora passa a ser um desfalque de peso.

Tony Iommi - 19/02/1948 (77 anos). O guitarrista fundou a Black Sabbath com Ozzy e teve papel crucial na criação do Heavy Metal. É o "Rei dos Riffs". Vítima de acidente, usou próteses em dedos esquerdos para seguir carreira. É um dos adeptos da famosa guitarra Gibson SG. Photobra wikimedia commons

Eric Clapton - 30/03/1945 (80 anos). O cantor e guitarrista britânico também integra a lista dos "senhores" músicos, consagrados mundialmente e ainda em atividade nos palcos e estúdios. Passou novamente pelo Brasil em 2024. divulgação

Bruce Springsteen - 23/09/1949 (75 anos). Premiado cantor, compositor e guitarrista americano, continua a seduzir o público com a voz rouca e o estilo cool (camisa e calça jeans), que desde os anos 60 encanta gerações.

Os Rolling Stones ocupam lugar de destaque no cenário musical desde 1962. A banda é considerada a segunda mais importante da história (atrás dos Beatles). Mick Jagger (26/7/1943, 81 anos), Ron Wood (à esquerda - 01/06/1947, 78) e Keith Richards (à direita - 18/12/1943, 81 anos) mantêm a energia e o estilo no palco.

Rod Stewart - 10/01/1945 (80 anos). O cantor e compositor britânico de voz rouca é um dos ícones do rock, vencedor de Grammy. Em 2020, fez uma cirurgia de joelhos e está recuperado. Veio ao Brasil pela última vez em 2023. Ian Dury wikimedia commons

Paul McCartney - 18/06/1942 (83 anos). O ex-Beatle ainda faz shows, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas e é o primeiro Beatle a ser condecorado como Sir. � vegetariano, ativista pelos direitos dos animais, e veio ao Brasil em 2024. Divulgação/Marcos Hermes

Ringo Starr - 07/07/1940 (85 anos). Outro ex-Beatle, além de tocar bateria, também foi intérprete de canções clássicas da banda. Faz shows e recentemente participou de show ao vivo com Paul McCartney. Reprodução Instagram

Mítica banda de rock londrina, o Led Zeppelin consagrou o som violento de guitarra, com raiz no blues e na música psicodélica, como precursora do Heavy Metal. Robert Plant, considerado o melhor vocalista de metal da história, está com 76 anos (20/08/1948) e segue ativo. Reprodução Instagram

Ele faz parte da Banda Saving Grace e está em plena atividade, com turnês marcadas na Europa e nos Estados Unidos. No Instagram ele publica a agenda de shows. Reprodução Instagram

Já o guitarrista Jimmy Page tem 81 anos (09/01/1944 ) e se dedica à preservação do legado da banda, atuando em documentários e remasterizações do Led Zeppelin. Reprodução Instagram

Stevie Wonder - 13/05/1950 (76 anos). O prestigiado cantor e pianista cego de nascença segue uma carreira sólida que marca os gêneros pop, soul e R&B em nível mundial. Em julho de 2025, faz turnê pelo Reino Unido. Vale lembrar que, em 2011, se apresentou para mais de 100 mil pessoas no Rock in Rio.

Steve Harris - 12/03/1956 (69 anos). O músico inglês é o principal compositor, baixista e tecladista da banda Iron Maiden. Sempre chamou atenção por não usar palhetas e passar giz nos dedos antes de tocar. Segue na ativa tanto no Iron Maiden como no seu projeto paralelo, British Lion. Reprodução/@steveharrisofficial

Bob Dylan - 24/05/1941 (84 anos). O cantor e compositor americano tem tamanha relevância que foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por ter "criado novos modos de expressão poética na música". É o único artista do mundo a ter os 5 principais prêmios culturais: Nobel, Pulitzer, Oscar, Grammy e Globo de Ouro. Segue na área com shows nos EUA e Europa. Divulgação

Steven Tyler - 26/03/1948 (77 anos). O mega-astro, fundador e vocalista da banda Aerosmith, sofreu fratura da laringe e lesão nas cordas vocais. Por isso, deixou de fazer turnês, mas ainda se apresenta em eventos pontuais, sem ter a mesma voz de antes. Ele já tinha passo por problemas em 2006 com cirurgia na garganta, mas depois conseguiu retornar.

Alice Cooper - 04/02/1948 (77 anos). O cantor americano mantém o visual gótico que marcou a carreira, destacada também pelas performances inspiradas em filmes de terror, com sangue falso, instrumentos mortais e animais peçonhentos no palco. Continua firme nos palcos com sua atual “Too Close for Comfort Tour” . Tem shows agendados pela Europa, América do Norte e festivais até final de 2025 . Divulgação

The Who - A banda de rock britânica, que no começo ficou famosa por quebrar os instrumentos no fim dos shows, segue desde 1964. O vocalista Roger Daltrey (01/03/1944, 81 anos) e o guitarrista Pete Townshend (19/05/1945, 80 anos) continuam ativos. The Who veio ao Brasil em 2017 para o Rock in Rio. Em 2025 faz a turnê que deve ser de despedida nos EUA, Canadá e Europa.

Gene Simmons - 25/08/1949 (75 anos). Vocalista, baixista e fundador da Banda Kiss, popularizado pela língua para fora. Liderou a banda em que todos os integrantes têm mais de 60 anos até 2022, quando saiu para carreira solo. Ele mantêm o visual de maquiagem pesada e performances com efeitos e pirotecnia. Tilly antoine/Wikimedia Commons

Roger Waters - 06/09/1943 (81 anos). Um dos fundadores da banda Pink Floyd, de rock progressivo e psicodélico Já veio sete vezes ao Brasil, sendo a última em 2023. Politizado, é defensor da causa palestina e critica o avanço do neofascismo no mundo.

David Gilmour - 06/03/1946 (79 anos). O músico foi vocalista do Pink Floyd. Toca dez instrumentos e tem doutorado em Artes. Nos intervalos da banda, tocava em estúdio, produzia discos e atuava como engenheiro de som. Última vinda ao Brasil foi em 2015. Instagram @davidgilmour

James Taylor - 12/03/1948 (77 anos). O músico americano faz uma fusão de rock, country e gospel. Canta e toca piano, violão e violoncelo. Começou a carreira em 1966. Foi uma das estrelas do primeiro Rock in Rio (1985) e compôs "Only a Dream in Rio", em homenagem à cidade carioca. Também se dedica a causas ambientais. Fez show no Brasil em abril de 2025. instagram/@jamestaylor_com