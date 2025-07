Relembre: Ozzy cantou com bandeira do Brasil em show na Argentina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ozzy Osbourne, que morreu nessa terça-feira (22/7), aos 76 anos, era dono de uma das trajetórias mais intensas e lendárias da história do rock. Ícone do heavy metal, ele passou por momentos de glória e também de trapalhadas que só contribuíram para a fama de imprevisível — uma delas aconteceu durante a turnê do Black Sabbath em 2013, quando ele confundiu bandeiras e acabou vaiado em um show na Argentina.

O caso aconteceu no dia 6 de outubro de 2013, na cidade de La Plata, durante uma das primeiras apresentações da The Reunion Tour, que marcou o retorno oficial de Ozzy Osbourne ao posto de vocalista do Black Sabbath. Durante a música “Dirty women”, Ozzy surgiu no palco enrolado em uma bandeira do Brasil e foi vaiado pelo público.

Segundo a banda, o gesto não foi intencional, mas teve forte repercussão negativa no país. O jornal argentino Clarín descreveu o momento como “o único em que a plateia protestou”, e sugeriu que Ozzy talvez tivesse se confundido por saber que os próximos shows seriam no Brasil.

Poucos dias depois, já no Rio de Janeiro, Ozzy enfrentou o assunto durante uma entrevista coletiva para a imprensa brasileira. “Foi um erro mundial”, admitiu com seu habitual tom de auto ironia. Geezer Butler, baixista e companheiro de banda, tentou desconversar. “Alguém jogou uma bandeira do Peru. Eu não lembro de ter visto uma bandeira brasileira”, disse, tentando limpar a barra.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ross Halfin/Reprodução Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). Canal AeE/Divulgação O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Alexandre Guzanshe/EM Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Alexandre Guzanshe/EM Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos Mark Ralston/AFP O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Canal AeE/Divulgação Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". Joe Klamar/AFP A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. Ela acompanhou o pai na cerimônia do 62º Grammy. Aleria Macon/AFP O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Lee Celano/AFP Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos Andy Buchanan/AFP Voltar Próximo

No entanto, os registros fotográficos desmentem a desculpa: Ozzy estava claramente abraçado com uma bandeira verde, amarela, azul e branca.

A trapalhada deixou os produtores brasileiros em alerta. De acordo com o g1, bandeiras jogadas no palco durante o show no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 15 de outubro, foram rapidamente recolhidas pela produção — possivelmente para evitar novos mal-entendidos.