Ozzy Osbourne no Brasil: do Rock in Rio à despedida em 2018

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ozzy Osbourne nos deixou nessa terça-feira (22/7), aos 76 anos. Ao longo de mais de 55 anos de carreira, ele ajudou a fundar o heavy metal e se tornou um dos artistas mais lendários do mundo. Entre turnês polêmicas, hits eternos e histórias inacreditáveis, o Brasil recebeu o artista por oito vezes — entre carreira solo e Black Sabbath — com momentos que entraram para a história do rock.

A primeira visita de Ozzy ao Brasil aconteceu em grande estilo, durante a estreia do Rock in Rio, em janeiro de 1985. Ele foi o primeiro artista a assinar contrato com o festival, em um line-up que incluía nomes como AC/DC, Scorpions, Rod Stewart e Whitesnake.

Ozzy se apresentou nos dias 16 e 19, promovendo o álbum Bark at the Moon, acompanhado por Jake E. Lee (guitarra), Bob Daisley (baixo), Tommy Aldridge (bateria) e Don Airey (teclados). Apesar de ter sido obrigado a garantir em contrato que não machucaria nenhum animal — após o infame episódio do morcego em 1982 — um fã arremessou uma galinha viva no palco. O bicho saiu ileso, e o show entrou para a história.

Dez anos depois, após anunciar uma aposentadoria precoce nos anos 1990 por conta de um diagnóstico (equivocado) de esclerose múltipla, Ozzy surpreendeu os fãs ao retornar em 1995 com a turnê Retirement Sucks (Aposentadoria é uma m*rda). A turnê passou pelos festivais Monsters of Rock, em São Paulo, e Metropolitan no Rio, com um line-up que incluía Alice Cooper, Faith No More e Megadeth. Na banda de Ozzy, destaque para a presença de Geezer Butler, seu velho companheiro de Black Sabbath, no baixo.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ross Halfin/Reprodução Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). Canal AeE/Divulgação O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Alexandre Guzanshe/EM Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Alexandre Guzanshe/EM Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos Mark Ralston/AFP O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Canal AeE/Divulgação Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". Joe Klamar/AFP A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. Ela acompanhou o pai na cerimônia do 62º Grammy. Aleria Macon/AFP O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Lee Celano/AFP Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos Andy Buchanan/AFP Voltar Próximo

Em 2008, foi a vez da turnê do álbum Black Rain passar por São Paulo e Rio de Janeiro. Ao lado de Zakk Wylde (guitarra), Blasko (baixo), Mike Bordin (bateria) e Adam Wakeman (teclados), Ozzy entregou dois shows memoráveis. Wylde, em São Paulo, tocou até os dedos feridos sangrarem — imagem que correu a internet na época. No Rio, ele arremessou sua guitarra para o público e precisou descer pessoalmente para buscá-la, gerando um pequeno tumulto.

Sem Zakk Wylde, mas com Gus G na guitarra e Tommy Clufetos na bateria, Ozzy voltou ao país em 2011 para a turnê do álbum “Scream”. Foi sua passagem mais longa por aqui, com cinco shows: Porto Alegre (30/3), São Paulo (2/4), Brasília (5/4), Rio (7/4) e Belo Horizonte (9/4). Uma verdadeira maratona de clássicos que celebrou todas as fases de sua carreira.

Ozzy Osbourne ergue uma bandeira do glorioso Clube Atlético Mineiro em show realizado em 2011, no Mineirinho ???????? pic.twitter.com/z0wRZ5wYPL — Cida Falabella (@FalabellaCida) July 23, 2025

Passagens com o Black Sabbath

Em 2013, os fãs brasileiros finalmente viram Ozzy com o Black Sabbath. Promovendo o disco “13”, a banda se apresentou em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Foi a primeira vez que Ozzy veio ao país com o Sabbath, já que as visitas anteriores da banda aconteceram com outros vocalistas.

Eu realizei o meu sonho de assistir o show do Black Sabbath no Campo de Marte em 2013 e óbvio, ver o Ozzy Osbourne cantando bem de perto.

Infelizmente o Príncipe das trevas nos deixou.

Descanse em Paz Ozzy ????????. pic.twitter.com/yyjlWRJIL3 — Papai Bozo (@PapaiBozo1) July 22, 2025

Antes da despedida oficial com o Sabbath, Ozzy voltou ao país em 2015 em apresentação solo para o festival Monsters of Rock. Em São Paulo, dividiu o palco com Kiss, Judas Priest, Motörhead e outras lendas. A turnê ainda passou por Curitiba e Porto Alegre, em uma versão itinerante do festival ao lado de Judas e Lemmy Kilmister.

I Love You All!

Photo from the show in Curitiba last week. pic.twitter.com/zr2aDIuGxi — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) May 4, 2015

Em 2016, voltou ao Brasil com o Black Sabbath. A turnê The End marcou a despedida definitiva da banda, novamente com shows nas mesmas cidades. Com Tommy Clufetos na bateria, substituindo Bill Ward, a formação ainda contava com Tony Iommi e Geezer Butler, encerrando um ciclo histórico.

R.I.P. Ozzy! ????

Sempre foi e sempre será um ícone!



Esse com certeza foi um dos shows mais inesquecíveis da minha vida, em 2016 na Pedreira Paulo Leminski! pic.twitter.com/pXzTevLwxF — Effy (@feer_steiniav) July 22, 2025

A última vez de Ozzy em solo brasileiro aconteceu em maio de 2018. Ciente de suas limitações físicas, ele anunciou a No More Tours 2, última turnê da carreira solo. E o Brasil, mais uma vez, estava no roteiro. Foram quatro shows: São Paulo (13/5), Curitiba (16/5), Belo Horizonte (18/5) e Rio de Janeiro (20/05). Zakk Wylde voltou à banda, marcando o reencontro com o guitarrista mais emblemático de sua carreira solo. Foi o último contato do eterno Príncipe das Trevas com o público brasileiro — e ele saiu ovacionado.

Fica essa lembrança do último show de Ozzy Osbourne em SP (13/05/2018, Allianz Parque) - No More Tears.

Enorme perda para o rock.#OzzyOsbourneRIP pic.twitter.com/66Zgs9Nsmk — Marcelo Grinberg (@MarceloGrinberg) July 23, 2025

Shows em BH

Belo Horizonte teve a sorte de receber Ozzy Osbourne em três momentos marcantes de sua trajetória. A primeira vez foi em 2011, com a turnê do álbum Scream, no Ginásio Mineirinho. Na apresentação, Ozzy recebeu uma bandeira do Atlético e cantou enrolado no símbolo do Atlético.

Em 2013, retornou com o Black Sabbath para divulgar 13, tocando na Esplanada do Mineirão. A despedida aconteceu em 2018, também no Mineirão, durante a No More Tours 2.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cantor britânico enfrentava sérios problemas de saúde nos últimos anos, mas conseguiu se despedir dos palcos em grande estilo: seu último show foi há apenas 17 dias, no dia 5 de julho, em Birmingham, na Inglaterra, sua cidade natal.