MG: entenda a origem inusitada do nome da Capital Nacional do Pequi

O nome da cidade mineira de Japonvar tem origem curiosa e está diretamente ligado à geografia das estradas da região. Situada no Norte de Minas Gerais, o município teve sua origem na década de 1970 a partir de um pequeno comércio localizado no entroncamento de três rodovias que ligam as cidades de Januária, São João da Ponte e Varzelândia.

O nome Japonvar foi idealizado por um padre católico, Antônio José, por volta de 1975, em referência direta a essas três localidades. A união das sílabas iniciais desses nomes originou a atual denominação. Antes disso, a região era conhecida pelos nomes de Barreiro Grande e, posteriormente, Cacete Armado.

A consolidação do povoado se deu durante a década de 1980, com a chegada de uma empresa de reflorestamento, que implantou extensas áreas de eucalipto. A atividade gerou grande volume de empregos, atraindo moradores de outras regiões e estimulando o desenvolvimento econômico local. Isso fortaleceu tanto o setor primário quanto o terciário, contribuindo para o aumento da renda regional.

Além de sua origem peculiar, Japonvar se destaca por dois elementos centrais à sua identidade cultural e econômica: o biscoito artesanal e o pequi, fruto típico do cerrado. Em razão da grande produção e da importância do fruto para a economia local, Japonvar recebeu o título de "Capital Nacional do Pequi".

Desde 2004, a Cooperativa dos Produtores Rurais de Japonvar fortalece a atividade extrativista e agroindustrial do pequi, sustentando diversas famílias. O município também é conhecido como a "Terra do Biscoito", sendo palco da tradicional Festa Nacional do Biscoito, que atrai visitantes e valoriza a culinária regional.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino