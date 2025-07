Festival Fartura Dona Lucinha celebra a gastronomia mineira em Serro (MG)

O Festival Fartura Dona Lucinha retorna à cidade de Serro (MG) nos dias 2 e 3 de agosto. Em sua quarta edição, o evento homenageia Dona Lucinha, nascida na cidade, reconhecida por sua contribuição à preservação da cozinha tradicional do estado. Com entrada gratuita, a programação reúne nomes da gastronomia, aulas, receitas ao vivo, feira de produtores e atrações artísticas, na Praça João Pinheiro.

Apresentado e realizado pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal e Governo de Minas Gerais, o projeto é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Serro, da Cemig e da AngloAmerican.

Este ano, o festival conta com o chef Caio Soter como padrinho, à frente do Pacato e Pirex, em Belo Horizonte. “O Festival Fartura no Serro é um evento muito importante, porque estamos falando de um dos berços da gastronomia mineira. Uma cidade que tem uma história ligada à cozinha desde a época da mineração. Só por estar lá já há um grande sentimento histórico. E o meu trabalho é todo em cima disso, de resgate da cozinha tradicional. No ano passado, eu fiz, inclusive, uma consultoria na cidade, então eu conheço os restaurantes, as pessoas, as tradições e é sempre muito bom estar por lá. Fiquei muito honrado quando fui chamado para ser padrinho desta edição do Fartura e estou muito animado para participar”, afirma Soter.

A curadora gastronômica Carolina Daher reforça a importância da cidade para a Plataforma Fartura. “Para mim, o Serro é um lugar de muita pesquisa. E para o Fartura representa um mergulho numa Minas Gerais muito intensa e interiorana. São pessoas que têm muito orgulho das suas raízes, que se prendem às suas tradições. É um diálogo muito profundo e eu acho a cidade mais bonita do estado, sem a menor dúvida. Nosso festival lá é lindo, parece que ele está num berço, pegando a igrejinha lá no alto. O Festival Fartura no Serro é para a gente abraçar um pouco da nossa mineridade”, comenta.

Programação gastronômica

Em formato já consagrado pela Plataforma Fartura, os visitantes poderão vivenciar a gastronomia de diversas formas. No Espaço Restaurantes, o público encontra pratos prontos para consumo, servidos por chefs e cozinheiros de diferentes regiões de Minas. Já nas Cozinhas ao Vivo, os convidados cozinham em tempo real, mostrando técnicas e interagindo com os presentes. No Espaço Conhecimento, as trocas se aprofundam por meio de aulas e bate-papos sobre ingredientes, modos de fazer e tradições alimentares. Complementando, o festival conta, ainda, com o Espaço Produtos e Produtores, com feira de alimentos e itens artesanais da região. E uma variada programação artística, com atrações musicais e intervenções, se apresenta nos palcos.

Este ano, os diferentes espaços do festival recebem a participação de nomes como Dona Mariinha e Seu Pedro, representantes de uma das cozinhas mais tradicionais do Serro; Elzinha Nunes, filha de Dona Lucinha; Caio Soter, chef do Pacato e Pirex, que também assume o papel de padrinho do evento; Igor Anaxágoras, que desenvolve um trabalho autoral e criativo em Belo Horizonte; Ugo Borges, da Charcuteria Sagrada Família, em Montes Claros; Adriana Fernandes, à frente do Santa Matula, em Ouro Preto; Mauro Bretas, da Casa de Babete, em Milho Verde; e Higor Freitas, representante da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocan).

Próxima parada

Após passar por Serro (MG), a Plataforma Fartura segue para Tiradentes para o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que fecha anualmente o mês de agosto na cidade histórica. A 28ª edição do evento será entre 22 e 31 de agosto e conta novamente com nomes nacionais e internacionais assinando os festins, que abrirão vendas em breve. A Praça da Rodoviária, Praça Santíssimo e Largo das Forras integram a programação, que chega a atrair mais de 65 mil pessoas no período.

Sobre a Plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil



Fartura – Gastronomia do Brasil é uma plataforma gastronômica que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. Desde 2012, as Expedições Fartura já percorreram mais de 100 mil quilômetros pelo território nacional, quase 300 cidades e mais de 260 entrevistas realizadas, originando livros, filmes e servindo como base para eventos. O projeto já realizou Festivais Fartura em mais de dez cidades brasileiras e internacionais, incluindo Belo Horizonte, São Paulo, Tiradentes, Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Brasília, Serro, Conceição do Mato Dentro, Lisboa e Porto, atingindo cerca de um milhão de pessoas.

Serviço: Festival Fartura Dona Lucinha - Serro



Data: 2 e 3 de agosto de 2025



Local: Praça João Pinheiro – Serro (MG)



Entrada gratuita



Mais informações: www.farturabrasil.com.br | @farturabrasil?

