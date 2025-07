PBH inicia limpeza do Ribeirão Arrudas para prevenção de transbordamento

Entulhos, colchões, móveis, sacos de lixo e garrafas pet são os objetos mais encontrados no Ribeirão Arrudas. Diante dessa situação, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou, nesta terça-feira (29/7), a limpeza do leito, no trecho da Avenida dos Andradas, que vai do Boulevard Shopping à Estação de Tratamento de Esgoto da Copasa, na Região Leste da capital mineira.

A ação tem como objetivo retirar os resíduos que podem causar transbordamento do leito.

De acordo com a PBH, é esperado que sejam recolhidas de 15 a 20 toneladas de lixo durante a limpeza. Todo o material encontrado será encaminhado para o Aterro Sanitário de Macaúbas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O serviço envolve 16 garis treinados em técnicas de rapel e acontece sob a supervisão do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Segundo o Executivo, a ação tem previsão de durar dez dias. Até a primeira semana de agosto, os profissionais vão descer uma altura de aproximadamente sete metros, da pista da Av. dos Andradas até o leito do ribeirão, para conseguir recolher o lixo e transportá-los até a avenida.

A PBH orienta que a população sempre encaminhe os resíduos que não são levados pela coleta de lixo tradicional, como pneus, móveis e entulhos de construção, às Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV). A capital mineira conta com 35 locais, que recebem esses materiais gratuitamente. É possível verificar os endereços de cada unidade no Portal da Prefeitura.