PBH abre curso gratuito de programação web com 50 vagas para mulheres

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu 50 vagas para o curso noturno de programação web, voltado exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, em parceria com o Cefet-MG, faz parte do projeto "Elas.net", que tem o objetivo de levar conhecimento sobre computação às alunas de escolas públicas da capital.

Com início previsto para agosto, o curso será realizado durante três meses. As aulas acontecerão presencialmente na Unidade de Inclusão Digital, das 18h30 às 21h30.

As candidatas interessadas podem se inscrever presencialmente na Unidade de Inclusão Digital, localizada na Rua José Clemente Pereira, 440, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste, ou acessar a plataforma de Ensino a Distância da PB H e preencher o formulário.

A iniciativa faz parte de um conjunto de novas parcerias da prefeitura voltadas à ampliação da inclusão digital em BH. A parceria com o Cefet-MG busca reduzir desigualdades no setor de tecnologia, oferecendo acompanhamento às alunas e disponibilizando monitoras da instituição federal durante toda a formação.

Combate à desigualdade

O Programa de Inclusão Digital é uma iniciativa da prefeitura para combater a desigualdade social e digital, levando tecnologia para vilas, favelas e conjuntos habitacionais. Anualmente, são ofertados mais de 20 cursos voltados para o ensino tecnológico em nível básico e profissionalizante, com foco no mercado de trabalho.

Segundo a PBH, somente no primeiro semestre de 2025 foram oferecidas 2,5 mil vagas nos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), no modelo de educação a distância, e 500 vagas no presencial. Mais de 19 mil certificados foram emitidos para os moradores da capital.

