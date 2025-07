Operação contra o tráfico bloqueia R$ 3 mi em contas e sequestra carros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma operação conjunta para combater o tráfico de drogas foi realizada na manhã desta quarta-feira (30/7) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. Dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Ao mesmo tempo, está sendo feito o sequestro de seis veículos de luxo, além do bloqueio e indisponibilidade de contas bancárias de três pessoas investigadas no valor de R$ 1 milhão cada.

O sequestro dos veículos de luxo se deve ao fato de estes serem usados como meio para a lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, assim como o bloqueio e indisponibilidade de contas bancárias dos investigados representa uma medida destinada a garantir o ressarcimento do Estado quanto aos danos praticados pela organização criminosa com suas práticas criminosas.

A primeira fase da operação Escobar foi deflagrada em junho, quando foram cumpridos 24 mandados judiciais, sendo 11 de busca e apreensão, 10 de prisão e 3 para sequestro de veículos.

O nome da operação faz alusão a Pablo Escobar, um dos criminosos de maior repercussão da história contemporânea e também faz referência ao apelido de um dos principais alvos da organização criminosa investigada.

Primeira fase

Em junho, quando da realização da primeira fase da operação, nove pessoas foram presas e mais de R$ 32 mil foram apreendidos. Um dos líderes era um negociador de veículos.

No total, essa etapa cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão e três de sequestro de bens e tinha alvos em sete bairros. Nos locais, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e ecstasy, além do dinheiro em espécie e cinco veículos que acabaram recolhidos. Entre eles havia um carro de luxo e uma moto com registro de roubo.

A operação é uma ação integrada entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 9ª Promotoria de Justiça de Uberlândia, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais.