Idoso é preso suspeito de matar o enteado com tiro na cabeça na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um idoso de 81 anos foi preso suspeito de matar o enteado, de 56, com um tiro na cabeça, nessa segunda-feira (3/8), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mãe da vítima e esposa do suspeito, de 90 anos, afirmou que o filho e o marido dela tinham uma relação conturbada há anos e já se desentenderam em outros momentos. Ela informou que o filho chegou na casa deles embriagado e insistiu em entrar no local.

Conforme relatado pela mãe da vítima, o homem não conseguiu entrar na residência, foi para casa, no mesmo lote, e pegou uma barra de ferro. Ele voltou para continuar a briga com o padrasto, mas o idoso deu um tiro na cabeça da vítima.

O enteado foi socorrido com vida para o Hospital São Judas Tadeu, mas morreu. Os militares abordaram o autor do crime na porta da casa, onde foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PCMG), que investiga o caso. A perícia esteve no local e apreendeu uma arma de calibre 32 dentro de um armário.