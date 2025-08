Homem inventa sequestro para conseguir carona com a PM e acaba preso em MG

Um homem de 44 anos foi preso por falsa comunicação de crime em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, depois de inventar que havia sido sequestrado e, com isso, mobilizar viaturas da Polícia Militar.

A suposta vítima acionou a corporação via 190 na noite do último domingo (3/8), quando alegou ter sido ameaçada por três homens dentro de uma casa de forró na MG-050, na altura do km 135 da rodovia, no Bairro Cacôco.

Ele afirmou que havia sido sequestrado, colocado à força dentro de um carro, agredido e, por fim, abandonado à margem da rodovia. Em seguida, caminhou até um restaurante, onde fez a ligação para a polícia. Diante do relato, a PM montou uma operação de cerco e bloqueio, empenhando cinco viaturas.

Durante diligências na casa de forró, os militares foram informados por seguranças do espaço que, na verdade, a suposta vítima foi retirada do estabelecimento porque estava embriagada e incomodando outros clientes. O homem ainda ficou do lado de fora pedindo carona a outras pessoas. Imagens de câmeras de segurança comprovaram a versão apresentada pelos funcionários do local.

Ao ser questionado, o homem confessou que mentiu e admitiu ter feito falsa comunicação de crime a fim de conseguir uma carona da polícia para chegar em casa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil no município.

