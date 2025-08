Vídeo: ônibus desgovernado bate em muro de casa em BH e assusta moradores

Um ônibus da linha 2036 (Caetano Furquim/Havaí) bateu no muro de uma casa no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da noite desta segunda-feira (4/8) e assustou os moradores. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A moradora do imóvel atingido acionou a corporação. No local, os militares identificaram que um muro de alvenaria e um portão foram derrubados.

O condutor do coletivo, de 46 anos, relatou à polícia que subia a rua em primeira marcha e, na metade do morro, o ônibus perdeu força. Ele afirmou que parou imediatamente, acionou o freio de mão, mas, mesmo assim, o veículo desceu de ré.

Percebendo que a batida seria inevitável, o motorista disse que decidiu jogar a traseira contra o portão.

A Defesa Civil compareceu ao local e relatou que não houve danos estruturais na residência.

O registro da ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil.

A reportagem entrou em contato com a BHTrans e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH). Caso haja retorno, esta publicação será atualizada.

