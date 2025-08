Mulher ferida por bala perdida morre em Patos de Minas

Morreu, no fim de semana, a mulher ferida por uma bala perdida quando saia da igreja, em Patos de Minas (MG), no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Ana Carla Cristo Chaulet, de 53 anos, foi vítima de um ataque em que os alvos eram dois jovens assassinados no dia 24 de julho.



A mulher foi ferida no pescoço e teve a morte confirmada neste domingo (3/8). Ela estava internada no Hospital Regional da cidade do Alto Paranaiba (MG), em coma induzido na UTI. A dona-de-casa foi sepultada na comunidade rural de Aragão (MG), em Patos de Minas.

O crime, que agora chega a três vítimas, aconteceu na rua Alzino Martelo, Bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas (MG).



Segundo a Polícia Militar, Carlos Daniel dos Reis Oliveira e Artur Eduardo Lopes Correia, de 18 e 19 anos, respectivamente, estavam numa motocicleta. Ao se aproximarem de um pontos de ônibus, eles foram cercados por outra moto. O garupa atirou nos homens e os suspeitos fugiram em seguida.

Até o momento a motivação do crime é desconhecida. A Polícia Civil investiga o caso.