Campanha conscientiza sobre agressões 'invisíveis' à mulher

Com a mensagem "nem toda violência deixa marcas visíveis, mas toda violência machuca", a campanha "A violência que os olhos não veem", contra agressões à mulher, foi iniciada nesta segunda-feira (04/08) pelo Governo do Estado, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A iniciativa, lançada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, integra as ações do Agosto Lilás.

O objetivo da campanha é dar voz a vítimas de agressões silenciosas, como violências psicológica, moral, patrimonial e sexual. Idealizada pelo MPMG, a ação é executada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Políticas para Mulheres (Subpdm).

A campanha "a violência que os olhos não veem" estimula as vítimas a buscarem apoio nos canais oficiais de atendimento, como o Disque 181 e o Disque 127. Além disso, reforça as orientações sobre serviços públicos de acolhimento, como os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (Cream), de Assistência Social (CRAS) e de Atendimento Especializado (Creas).

Estratégias

De acordo com o governo de Minas Gerais, a estratégia de comunicação prevê a utilização de cartazes, folders, vídeos e publicações digitais. A campanha utiliza metáforas visuais, como o iceberg da violência de gênero e a fogueira da violência, que representam as dimensões visíveis e ocultas das agressões.

Os cartazes serão distribuídos ao longo do segundo semestre para municípios e promotorias. O objetivo é que essa comunicação impacte diretamente mulheres que usam os serviços públicos dos Sistemas Único de Assistência Social (Suas) e de Saúde (SUS), além de profissionais dessas áreas e a população em geral.