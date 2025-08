Município é condenado por suspender transporte a criança com deficiência

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Justiça condenou um município da Zona da Mata de Minas Gerais a pagar R$ 10 mil em indenização por danos morais a uma mãe e seu filho com deficiência, após a prefeitura suspender o transporte escolar adaptado necessário para que a criança recebesse acompanhamento em cidade vizinha.

Segundo o processo, em 2023 a mãe entrou com uma ação judicial depois que a prefeitura parou de fornecer transporte adequado a seu filho, que é portador de Síndrome de Down (CID F84) e Transtorno do Espectro de Autismo (CID 10 F84).

Após a suspensão do transporte, que era fornecido no final de 2022 e início de 2023, a mulher relatou que diariamente eles precisavam se descolocar a uma cidade para que seu filho recebesse acompanhamento de fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional que não eram oferecidas adequadamente no município onde que moram.

Em primeira instância, o juiz deu parcial provimento aos pedidos iniciais e sentenciou o município a pagar R$ 10 mil em indenização por danos morais para a mãe e para o filho. O município tentou reverter a sentença, mas os desembargadores negaram o recurso.

Para o relator do processo, desembargador Alberto Diniz Junior, ficou comprovado que o aluno é da rede municipal de ensino e possui deficiências que demandam atendimento especializado, ficando evidente que o transporte escolar adaptado é fundamental para seu acesso, frequência e permanência na escola. "O menor impúbere apresenta fenótipo de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando distúrbios neurocomportamentais e déficit cognitivo. Tal quadro clínico torna, ao menos superficialmente, verossímeis as alegadas dificuldades enfrentadas pelo menor para sua efetiva locomoção à instituição de ensino. Portanto, cabia ao município, como ente responsável pelo ensino municipal, garantir o transporte escolar adaptado para esse aluno, em cumprimento ao dever constitucional de assegurar o direito à educação, mesmo que, em outra localidade, quando não constante em seu território, os benefícios e tratamentos a que se submetia no município vizinho", disse o juíz.