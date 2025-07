Grande BH: potencial de ampliação do transporte coletivo chega a 230 km

A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem potencial para ampliar em 230 quilômetros a rede de transporte público coletivo de média e alta capacidade (TPC-MAC) até 2054. É o que revela o boletim Informativo nº 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério das Cidades.

Caso esse potencial seja explorado, o número de pessoas atendidas por linhas do transporte coletivo crescerá de 825,4 mil para 2,2 milhões. Já a rede, que atualmente conta com 84 km, pode chegar a 314 km de extensão.

O estudo aponta ainda que, em Belo Horizonte, a Rede Futura alcançará 41,1% no indicador PNT (People Near Transit). O indicador, criado pela organização global Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), mensura o percentual da população de uma região metropolitana que reside em um raio de até 1 km do transporte coletivo.

"Estamos fortalecendo o planejamento urbano com base em dados concretos, que nos permitem identificar prioridades e orientar ações de médio e longo prazo. Nosso foco, com a mobilidade urbana, é tornar o transporte coletivo mais eficiente, dinâmico e sustentável, assegurando qualidade de vida à população. Reduzir o tempo de deslocamento, com conforto e segurança, transforma a forma como as pessoas vivem, acessam oportunidades e se relacionam com as cidades", afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

"O investimento em corredores de transporte mais eficientes é uma política pública necessária para ampliar o acesso a oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente das populações mais carentes. Além disso, contribui para o aumento da produtividade e a dinamização da economia nas grandes cidades", disse afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Especificamente sobre a capital mineira, Mercadante declarou: "na região metropolitana de Belo Horizonte, a expansão projetada significa um acréscimo de 273% na rede base atual, com efeitos também para redução do número de acidentes e das emissões de poluentes e gases do efeito estufa, além do melhor uso do espaço público".

Mobilidade Urbana

Outro indicador que seria impactado é o RTR (Rapid Transit to Resident), que compara a população urbana de cidades com mais de 500 mil habitantes com a extensão das linhas de TPC-MAC. Esse indicador permite avaliar o ritmo de crescimento da infraestrutura em relação ao crescimento demográfico nas áreas urbanas. O boletim número 4 do estudo também mostra o impacto de outras políticas públicas de incentivo ao uso de transporte público na mobilidade urbana.

Em Belo Horizonte, com a implantação da Rede Futura completa, o RTR alcançaria 59. O índice é superior ao registrado em cidades que são benchmark internacional, como Londres (44,7) e Nova Iorque (47,7).

Grandes centros do país têm potencial para crescer

Somadas, as 21 maiores regiões metropolitanas (RMs) do país tem potencial para expandir em cerca de 2,5 mil km as redes de TPC-MAC até 2054. Segundo esta edição do ENMU, as Redes Futuras de transporte incluem novos trechos de metrôs, trens, veículos leves sobre trilhos (VLT), bus rapid transit (BRT) e corredores exclusivos de ônibus.

Segundo o ENMU, as Redes Futuras de transporte representam a expansão em 2.500 km, que inclui novos trechos de metrôs, trens, VLT, BRT e corredores exclusivos de ônibus. O estudo prevê mais 323 km de linhas de metrô, 96 km de trens urbanos, 1.930 km de sistemas de BRT, VLT ou monotrilho, e 157 km de corredores de ônibus.

Atualmente, as 21 regiões metropolitanas pesquisadas, distribuídas nas cinco regiões do país, têm 2.007 km de rede de transporte público. São elas: Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Teresina, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus.