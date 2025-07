MG: servente de pedreiro é atingido por bala perdida em obra

Um servente de pedreiro de 64 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto trabalhava numa obra em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nessa terça-feira (22/7). O tiro acertou o ombro do trabalhador. O caso aconteceu no bairro Santa Rosa.



De acordo com a Polícia Militar, os tiros eram direcionados a um motorista de uma caminhonete Toyota Hilux. O veículo começou a apresentar problemas durante a perseguição. Ele, então, parou e correu para dentro de uma obra.



Os criminosos atiraram várias vezes contra o motorista da Hilux. Já, dentro da obra, um dos tiros acertou o servente de pedreiro. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela Polícia Militar.



Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe recebeu o chamado para realizar a transferência da vítima para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). O quadro de saúde dele não foi informado.

Os criminosos fugiram e, até o fechamento desta matéria, não haviam sido localizados. Os três suspeitos estavam encapuzados e a motivação do crime ainda será investigada.

*Amanda Quintiliano especial para o EM