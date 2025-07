MG: mulher e bebê morrem em acidente, e um dos carro pega fogo

Um acidente envolvendo dois carros resultou nas mortes de uma mulher de 37 anos e do bebê dela, de 8 meses, no KM 610 da BR-262, na altura de Campos Altos, no Alto Paranaíba, na manhã desta quarta-feira (23/7). Um homem de 60 anos ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o bebê foi conduzido a um hospital da cidade por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente, mas não sobreviveu.

A mãe, por outro lado, já estava morta quando a guarnição chegou. O corpo da mulher foi retirado do veículo por terceiros, porque um incêndio se iniciava em um dos carros atingidos. O fogo foi contido pelos profissionais.

Um dos carros pegou fogo após a batida Corpo de Bombeiros / Divulgação

O condutor do outro carro de passeio, um idoso de 60 anos, foi atendido pelos bombeiros e levado por uma ambulância municipal para um hospital de Campos Altos.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil (PCMG). O local foi isolado e ficou aos cuidados da Polícia Militar e da perícia técnica.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata