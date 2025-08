Polícia Militar prende homem com 320 barras de maconha em Patos de Minas

Um homem foi preso e 320 tabletes de maconha foram apreendidos, neste domingo (3/8), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A maior parte das drogas estava em um matagal.

A ocorrência começou em patrulhamento pela Avenida Professor Renato de Deus Vieira, no Bairro Novo Planalto. No local, uma equipe da Polícia Militar abordou um motorista e, no segundo registro policial, os militares localizaram alguns tabletes da droga.

Em seguida, um matagal próximo do ponto da abordagem foi verificado e lá estavam mais sacos com tabletes de maconha, somando mais de 300 porções da droga.



O motorista foi detido suspeito de tráfico de drogas. Ele não informou a origem nem o destino do material. Além da droga, a polícia apreendeu o veículo e o telefone celular do suspeito.

