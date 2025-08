Grande BH: polícia encontra 28 barras de maconha ‘gourmet’

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Vinte e oito barras de maconha foram apreendidas durante uma operação do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), na tarde deste sábado (2/8). As drogas foram encontradas com um homem, que não teve a idade informada, no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Entre as porções apreendidas estavam 22 barras de Colombian Gold e seis de Skunk. As substâncias são variações da cannabis e vendidas por valores maiores.

Além disso, os militares encontraram cinco barras de Dry, derivado da maconha, e 17 de cocaína.

De acordo com a corporação, os militares receberam informações de que as drogas estavam em uma residência na Rua Lorival Alves Batista. Eles então foram até o local para confirmar a informação e encontraram as drogas.