Homem é esfaqueado em bar no Bairro Floresta após suspeita de abuso

Uma mulher e dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (2/8), suspeitos de esfaquear e espancar um homem durante uma confusão em um bar do Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte. Os suspeitos alegam que o homem teria tentado abusar de uma mulher embriagada e, por isso, o agrediram. Policiais militares apreenderam uma faca e dois socos ingleses que teriam sido utilizados na agressão.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o incidente aconteceu por volta de 1h42, em um bar localizado na esquina das ruas Sapucaí e Tabaiares, região boêmia da capital mineira. A versão dos suspeitos, que relataram ser amigos, é de que estavam no local quando ouviram de terceiros que o homem tentou abusar de uma mulher que estava embriagada.

Assim, os suspeitos — dois homens, de 23 e 31 anos, e uma mulher, de 25 — foram atrás do homem, dando início à confusão. Depois de receber chutes e socos, inclusive com os socos ingleses, conforme confirmaram os próprios suspeitos, o homem caiu no chão.

Nesse momento, a suspeita pegou a faca e acertou vários golpes no homem caído. Aos policiais, ela não soube precisar quantas facadas foram, apenas afirmou que todas atingiram a região do tórax e que só usou a arma branca porque seu amigo, de 23 anos, teria sido agredido pelo homem.

Testemunhas do momento da confusão disseram aos policiais que a mulher passou a faca para o outro suspeito, de 31 anos, e, na sequência, os amigos tentaram fugir do local. Todos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.

O homem que sofreu as facadas foi levado para o Hospital João XXIII, na Região Central, e, até o fechamento do boletim de ocorrência, permanecia internado em estado grave.

