Jovem mata padrasto a pauladas para vingar agressão contra a mãe

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar o padrasto, de 32, espancado. Ele confessou o crime e disse que o fez porque o homem havia batido na mãe dele. O caso aconteceu no bairro Laranjeiras, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (31/7).

O jovem chegou à casa do padrasto acompanhado de três amigos, por volta de 20h. Os amigos levaram uma criança para dentro, o filho de 9 anos da vítima, e o enteado ficou com o padrasto do lado de fora. Segundo o relato da criança, neste momento ela começou a ouvir as agressões.

A proprietária do imóvel ouviu gritos de socorro e encontrou o inquilino caído no chão da casa, que estava com o portão aberto. Na residência também estava a criança, que contou o que viu.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito retornando à casa, acompanhado da mãe. Questionado sobre o crime, ele confessou que matou o padrasto porque ele havia batido na mãe dele. Aos militares, contou que desferiu socos, chutes e pelo menos sete pauladas na cabeça da vítima, mas que “não tinha a intenção” de matá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe do suspeito confirmou que se envolveu em uma briga com o companheiro, mas que as agressões foram mútuas. Ela não contou ao filho sobre o conflito e não sabe como ele ficou sabendo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames.

A vítima é pernambucana e veio a Minas Gerais com a criança. Como eles não tinham família próxima na Grande BH, o menino ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. O jovem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e levado à Delegacia da Polícia Civil, onde segue à disposição da Justiça.