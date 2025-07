MG: mãe e padrasto são presos suspeitos de matar menina de 4 anos

Uma mulher de 30 anos e o companheiro dela, de 27, foram presos nessa quarta-feira (30/7) suspeitos de matar a filha dela, de 4 anos. O crime aconteceu em São Gotardo (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no dia 17 de julho, a criança deu entrada em um hospital com sintomas atribuídos a um mal súbito, seguido de suposta queda de um veículo. Ela morreu na unidade médica.

A equipe médica identificou que a menina tinha lesões incompatíveis com a situação apresentada pelos responsáveis - mal súbito e queda de veículo - o que levantou suspeita de violência.

Depoimentos e evidências colhidos pela polícia embasaram a suspeita de homicídio qualificado e maus-tratos no inquérito da Polícia Civil em São Gotardo.

O casal foi detido em cumprimento de prisão temporária com o objetivo de seguir com as investigações.