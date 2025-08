Mulher espancada pelo ex em elevador reconstrói face em cirurgia de 9 horas

Vítima de um episódio extremo de violência física dentro de um elevador de condomínio de Natal, Juliana Garcia dos Santos Soares realizou uma cirurgia de reconstrução facial na manhã desta sexta-feira (1º/8). De acordo com o hospital em que foi realizado o procedimento, a mulher de 35 anos, que foi atingida por 61 socos desferidos pelo ex-companheiro, permanece internada sob cuidados pós-operatórios.

O agressor, ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, segue preso preventivamente desde o episódio, ocorrido no último sábado (26/7).

A cirurgia realizada em Juliana se chama osteossíntese, e tem como objetivo fixar fraturas ósseas com placas, parafusos, pinos ou hastes. A intervenção, custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), durou mais de 9 horas e “transcorreu de forma segura, conforme o planejamento cirúrgico previsto”, segundo nota divulgada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN/Ebserh).