Mega-Sena: nova regra de distribuição eleva prêmio principal

Os apostadores que acertarem as seis dezenas da Mega-Sena vão receber uma fatia maior do prêmio. Uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda elevou de 35% para 45% o total destinado ao prêmio principal.

A novidade vale desde o Concurso 2.895, sorteado na quinta-feira (31) à noite. No entanto, como ninguém acertou os seis números, o primeiro prêmio principal com as novas regras será pago no sábado (2/8), caso alguém acerte todas as dezenas. O prêmio principal está estimado em R$ 85 milhões.

Com o aumento nos preços principais, as faixas inferiores pagarão prêmios menores. O prêmio da quina (cinco dezenas certas) caiu de 19% para 13% do valor destinado a premiações. O total destinado à quadra (quatro acertos) recuou de 19% para 15%.

Mega da Virada

A portaria também mudou os percentuais da Mega da Virada, sorteio especial de fim de ano. Para essa loteria, 90% do total destinado a prêmios será para a sena, contra 62% anteriores. A quina e a quadra receberão, cada uma, 5% da premiação.

O percentual da arrecadação dos concursos regulares destinado à Mega da Virada dobrou de 5% para 10%.

A Mega-Sena tem sorteios três vezes por semana, às terças, às quintas e aos sábados. A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia