Maior rapadura do Brasil é feita no Ceará e pesa mais de 18 toneladas

A cidade de Pindoretama, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza (CE), alcançou um feito inédito no Brasil: produziu uma rapadura de impressionantes 18,6 toneladas. O doce, tradicionalmente feito a partir da cana-de-açúcar, foi oficialmente reconhecido pela plataforma RankBrasil como a maior rapadura já registrada no país.

O marco foi celebrado durante o 16º Festival Internacional da Cana-de-Açúcar – Pindorecana 2025, realizado no último fim de semana. A rapadura gigante foi apresentada ao público na abertura do evento e, no último dia, repartida entre os moradores em um processo que chamou atenção nas redes sociais pelo esforço exigido. Para quebrar o doce, funcionários da prefeitura precisaram usar britadeiras e picaretas. Depois, pedaços do doce foram distribuídos ao público, que aguardava com sacolas e baldes em mãos.

Produzida pelo tradicional Engenho Almeida, a rapadura levou 11 dias para ficar pronta e mobilizou dezenas de pessoas em sua confecção artesanal. Com 6,8 metros de comprimento, 78 centímetros de altura e mais de 18 toneladas, o doce foi feito seguindo o método tradicional de preparo: o caldo extraído da cana-de-açúcar é fervido até atingir uma consistência pastosa, depois resfriado até endurecer e ser moldado, normalmente em barras retangulares.

“Esse doce gigante foi produzido aqui, em nosso Engenho Almeida, de forma artesanal, preservando as raízes e a cultura do nosso povo”, publicou o engenho nas redes sociais. A Prefeitura também comemorou a conquista: “Essa conquista impressionante ressalta o talento e a tradição dos pindoretamenses na produção de doces à base de cana-de-açúcar, exaltando o turismo, a cultura local e a paixão pelo sabor autêntico da região.”

Doce típico do Nordeste, a rapadura virou notícia recentemente ao ser citada como um alimento que o homem mais velho do mundo não abre mão no seu dia a dia. Moacir Ximenes /Wikimédia Commons Matéria do “Fantástico”, da Rede Globo, mostrou que o agricultor cearense João Marinho Neto, de 112 anos, vive em um abrigo para idosos e tem dieta equilibrada montada por nutricionista. Mas itens que ele gosta costumam ser adicionados: rapadura, galinha caipira, uvas e café. arquivo familiar No dia 28 de novembro, João Marinho foi confirmado o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records - o Livro dos Recordes. Ele assumiu o posto após a morte do britânico John Tinniswood três dias antes. Reprodução / LongeviQuest Produzida a partir da cana-de-açúcar, a rapadura é uma sobremesa comum em estados do Nordeste do Brasil. No entanto, por ser um alimento rico em açúcar é contraindicado para quem tem diabetes ou outros problemas relacionados ao aumento de glicose no sangue. Reprodução Globoplay Há pessoas que utilizam a iguaria no lugar do açúcar branco refinado por ela ter maior fartura de nutrientes, entre eles minerais como ferro, cálcio, potássio, fósforo e magnésio. Outros componentes presentes na rapadura são vitaminas do complexo B, como a B1, B2 e B3. Reprodução de vídeo TV Globo Outros componentes nutritivos presentes na rapadura são as vitaminas do complexo B, como a B1, B2 e B3. Reprodução Globoplay Assim como o açúcar branco refinado, a rapadura é feita a partir da cana-de-açúcar. Porém, ao passar por um longo processo de refinamento, o açúcar perde grande parte dos nutrientes. freepik Em relação ao açúcar mascavo, a rapadura guarda mais características comuns, em especial a coloração. Porém, o primeiro tem consistência mais mole ao passar por um processo de produção mais curto. Flickr Laurence Lalloué A versão mais difundida entre historiadores é de que a rapadura surgiu nas Ilhas Canárias, território espanhol na costa noroeste da África, em meados do século 16. Flickr Hotel Fazenda Menino da Porteira O doce foi introduzido no Brasil durante o século 17 como fonte de alimento para os escravizados quando vigorava a dominação portuguesa. Eles comiam as raspas de açúcar que ficavam presas nas máquinas de engenho. Reprodução Globoplay O nome “rapadura” é uma variação da palavra “raspadura”, justamente pela raspagem dessas camadas de açúcar que sobram nas paredes dos tachos em que o caldo da cana-de-açúcar é fervido. - Reprodução Globoplay Nos primórdios, a rapadura era fabricada em moendas de madeira movidas por água, bois e cavalos. Embora, na atualidade a rapadura possa ser feita por processo industrial, o mais comum no Brasil ainda é o fabrico artesanal em pequenos engenhos. Flickr Rita Willaert A rapadura pode ser fabricada pura ou adicionando ingredientes como amendoim, coco e gengibre. Reprodução de Youtube O caldo de cana obtido após a moagem da cana-de-açúcar passa por um processo de decantação para eliminar as impurezas. Reprodução Globoplay Depois, é feita a fervura do líquido até tornar-se melado, quando é batido até ganhar a consistência tradicional e passar pelo resfriamento para poder ser embalado. Reprodução Globoplay O formato clássico da rapadura é o retangular, com as maiores de 120 gramas e outras de 25 grama (rapadurinha), mas há fabricantes que dão desenhos diferentes ao doce. Reprodução de Youtube Em 2023, o município de Pindoretama, no Ceará, quebrou o recorde de maior rapadura já fabricada no Brasil. Celina Henrique/Wikimédia Commons Com peso de 9.820 kg (quase 10 toneladas), o doce monumental levou oito dias para ser produzido. Ele media 4,16 metros de comprimentos, com 2,1 metros de largura e 90 centímetros de altura. Divulgação/Prefeitura de Pindoretama Outros países da América Latina também são famosos pela produção dessa sobremesa. Entre eles estão alguns vizinhos do Brasil, como Colômbia, Venezuela, Bolívia e Peru. Divulgação A Colômbia, aliás, é a maior produtora da América do Sul, com produção de cerca de 1 milhão de toneladas por ano de rapadura. No mundo, só fica atrás da Índia. Reprodução de vídeo TV Globo Voltar Próximo

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Edja Holanda, recebeu o troféu simbólico do recorde, em nome da cidade. Segundo o RankBrasil, a certificação foi realizada com base no peso estimado de uma amostra de 10x10x10 centímetros, que registrou 1,85 toneladas por metro cúbico. A partir disso, foi calculado o peso total da rapadura, considerando também suas dimensões: base superior de 5,50 metros de comprimento por 1,92 metro de largura, e base inferior de 6,80 metros por 2,23 metros.

Essa é a segunda vez que Pindoretama conquista o título. Em julho de 2023, a cidade já havia produzido uma rapadura de 9,8 toneladas. Porém, foi superada por Cascavel (CE), que fez uma de 10 toneladas, e depois por Santa Cruz da Baixa Verde (PE), com uma de 13 toneladas. Agora, em 2025, o município cearense retoma o primeiro lugar.