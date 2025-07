45% dos solteiros já fizeram amigos em aplicativos de relacionamento

Em um espaço digital cada vez mais plural, os aplicativos de relacionamento vêm deixando de ser exclusivamente sobre romance. Uma nova pesquisa do happn, app conhecido por conectar pessoas que se cruzam na vida real, revelou que 45% dos solteiros brasileiros já fizeram amizades por meio dessas plataformas. O dado revela uma mudança significativa no comportamento dos usuários, que agora também buscam conexões que vão além do amor romântico.

Segundo o levantamento, quase metade dessas amizades se mostraram significativas: 23% delas se tornaram duradouras, enquanto 26% foram passageiras, mas deixaram impressões positivas. A tendência se acentua entre os usuários com 36 anos ou mais: grupo em que 48% afirmam ter feito amigos por meio dos aplicativos. Entre as mulheres nessa faixa etária, o índice chega a 50%.

A pesquisa mostra que 41% dos usuários já deram "like" em alguém apenas com o objetivo de fazer amizade. O número é ainda mais expressivo entre mulheres de 18 a 25 anos, entre as quais 61% afirmam buscar novas amizades na plataforma.

A abertura para conexões não românticas também chama atenção: 48% dos entrevistados dizem estar totalmente dispostos a conhecer alguém apenas para amizade, enquanto outros 36% afirmam que dependeria da "vibe". Nesse ambiente, a transparência aparece como fator essencial: 73% dos usuários acreditam ser importante deixar claro desde o início qual tipo de relação estão buscando.

E o que atrai em uma amizade digital? Para 48% dos entrevistados, o principal ponto de conexão é uma conversa que flui naturalmente. Aspectos como estilo de vida parecido (12%), senso de humor (11%) e hobbies em comum (9%) ficam em segundo plano. Essa espontaneidade também reflete na forma como os laços se desenvolvem: menos pressão e mais autenticidade.

Entre os programas favoritos para fazer com os novos amigos, estão sair para conhecer bares, cafés e restaurantes (29%), caminhar pela cidade (19%) e assistir séries juntos (15%). Atividades como viajar, ir ao cinema e até manter uma amizade colorida também aparecem como formas de aprofundar o vínculo.

A análise ainda aponta que, em alguns casos, essas amizades evoluem para algo mais: 15% dos usuários já transformaram uma conexão inicialmente amigável em relacionamento amoroso - especialmente homens acima dos 36 anos (21%).

Para Karima Ben Abdelmalek, CEO e presidente do happn, o dado apenas reforça a riqueza das conexões humanas. "Nem todo crush é sobre amor romântico. Acreditamos que a amizade pode ser tão poderosa quanto e, às vezes, até mais duradoura. É incrível ver tantos usuários do happn abraçando esses diferentes tipos de conexão", afirma.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos