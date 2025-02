Apps de namoro registram recorde de buscas no Google com alta entre gays e 40+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em grande parte do mundo esta sexta-feira (14) marca a celebração do Valentine's Day (ou Dia de São Valentim), data equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. No embalo do clima romântico, os aplicativos de relacionamento estão em alta, segundo dados do Google Trends.

No ano passado, o interesse pelo tema teve um recorde buscas e, em janeiro deste ano, atingiu seu pico global desde 2004, quando a série histórica da plataforma teve início.

As buscas começaram a crescer a partir de 2013, um ano após o lançamento do Tinder, que se tornou um dos apps de namoro mais populares ao redor do mundo. O interesse disparou em 2022, impulsionado pelo relaxamento das restrições da pandemia da Covid e pelo avanço da vacinação contra a doença.

No ano passado, houve um aumento na procura por apps de encontros voltados para públicos específicos, como LGBTQIA+, pessoas mais velhas e até mesmo para famosos.

Dados do Trends mostram que, globalmente, a busca por serviços de namoro para gays lidera com 70,73%, seguida por lésbicas (12,19%), pessoas acima dos 40 anos (13,4%) e, por fim, celebridades, com 3,65%.

Dentro desse panorama, alguns aplicativos sobressaem por atender a esses públicos. Entre eles, o Grindr, que se destaca entre homens gays. Um dos diferenciais da plataforma é a opção de "entregar um biscoito", uma forma de demonstrar interesse por alguém, inspirada na gíria brasileira que remete a pedir atenção na internet.

Outro serviço é o Wapa, voltado para mulheres lésbicas e bissexuais, que permite marcar encontros com pessoas próximas sem a necessidade de um match prévio para iniciar a conversa.

Para quem busca um relacionamento após os 40 anos, há alternativas como o Coroa Metade, que começou como um site e conta com um aplicativo, ajudando esse público a encontrar parceiros compatíveis.

Já para o universo das celebridades, o Raya é considerado o "Tinder dos famosos". Para entrar, os candidatos passam por um rigoroso processo de seleção, que inclui análise de perfil, como o número de seguidores no Instagram, e recomendação de um membro já aprovado.

O Raya, aliás, já esteve envolvido em polêmicas no mundo dos famosos. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a cantora Lily Allen teria terminado seu casamento com David Harbour, ator que interpreta Jim Hopper em "Stranger Things", após descobrir que ele mantinha, por pelo menos um mês, um perfil discreto no aplicativo.

No Brasil, entre os apps de namoro mais populares no Google desponta o Tinder, com seu sistema de "swipe" (deslize) para curtir ou descartar perfis. Em seguida, aparece o Badoo, que, ao contrário do Tinder, permite que os usuários conversem antes de dar match.

O Grindr ocupa a terceira posição, seguido pelo Bumble, no qual as mulheres devem iniciar a conversa após uma conexão. O Happn fecha a lista dos cinco mais procurados, destacando-se por mostrar pessoas com quem o usuário cruzou ao longo do dia.