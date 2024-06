É Dia dos Namorados, mas nem todos estão felizes com a data, por isso, os banhos para o amor podem ajudar em momentos difíceis dos relacionamentos e abrir caminhos afetivos. As ervas e demais ingredientes utilizados nestes banhos trazem frescor e aromas, atraindo os mais diversos olhares, mexendo com o seu poder de atração e com a sua autoestima.

“Os banhos fazem com que você encontre energias de acordo com o que precisa. Por isso, para que eles realmente funcionem, é preciso que tenha fé e mantenha sempre seus pensamentos positivos, elevando suas vibrações com intenções de esperança” explica Anna Raposo, consultora esotérica da iQuilíbrio.





Anna recomenda alguns banhos que podem ajudar a apimentar, revigorar e inclusive adocicar a relação.





Esquentar o relacionamento

Material

3 paus de canela

1 colher de mel

1 rosa vermelha

1 maçã

1 punhado de flores de laranjeira

Modo de fazer: Em um recipiente junte as ervas e macere (enquanto isso faça seus pedidos pela relação e seus desejos), ferva a água e despeje no recipiente com as ervas. Cubra com um pano e quando chegar uma temperatura confortável coe em uma peneira ou tecido e tome o banho. Por fim, coloque as ervas que você macerou embaixo de uma árvore que tenha flores.

Manter a emoção

Ferva três litros de água, coloque em um recipiente seguro e coloque as seguintes ervas:

Lavanda Canela Jasmim Pétalas de rosas brancas Pétalas de rosas vermelhas

Modo de fazer: Cubra com um pano e deixe amornar, assim que estiver em uma temperatura agradável despeje do pescoço para baixo.



Apimentando a relação

Material

3 litros de água

10 gotas de almíscar

10 gotas de sândalo

10 cravos da índia

Modo de fazer: Ferva somente o cravo. Assim que levantar fervura, coloque em um recipiente e despeje as gotas de almíscar e sândalo. Aguarde a mistura chegar a uma temperatura suportável e tome o banho do pescoço para baixo. No momento do encontro, pode passar umas gotas de almíscar em todo o corpo.





Leia também: Busca por casamento entre pessoas com mais de 50 anos é tendência no Brasil

Para a felicidade

Material

3 litros de água fervente

3 galhos de manjericão

7 pétalas de rosas brancas

7 pétalas de rosas vermelhas

3 galhos de alecrim

3 pedaços de canela em pau

Algumas gotas do perfume preferido

Modo de fazer: Ferva as ervas secas, coloque tudo em um recipiente, depois coloque as ervas frescas com as pétalas de rosas. Quando chegar a uma temperatura adequada, tome o banho do pescoço para baixo.

Harmonia e tranquilidade

Material

3 punhados de cravo

3 canelas em pau

3 punhados de camomila

3 punhados de erva doce

3 colheres de mel

Modo de fazer: Ferva as ervas como um chá, reserve em um recipiente até obter uma temperatura confortável. Depois tome o banho do pescoço pra baixo.

“Estes banhos te auxiliam a expulsar as cargas negativas do seu corpo - abrindo sua energia para novas oportunidades, te deixando mais sensual e confiante em seu poder. Você se sentirá pronta para viver novas experiências”, afirma Anna.