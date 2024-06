O casamento continua sendo um tema que ainda é muito discutido pela população brasileira. Segundo os dados das Estatísticas do Registro Civil de 2022, divulgados neste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram realizados 970 mil matrimônios, registrando um aumento de 4% em 2022 em comparação ao mesmo período do ano anterior.





Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas têm se permitido adiar eventos como o casamento por possuírem mais tempo para realizar essas escolhas. Além disso, homens e mulheres que permanecem ativos após os 60 anos, permitem redefinir seus papéis sociais e considerar se casar em uma idade mais avançada.

De acordo com o estudo do IBGE, casamentos entre cônjuges masculino e feminino por grupos de idade, do total de 959 mil casamentos registrados, entre as idades 60 a 64 anos, houve 22 mil casamentos. Já nas idades de 65 anos ou mais, chegam a 28 mil, reforçando a busca por casamentos entre o público longevo.

“O que os dados mostram é que nunca é tarde para dizer sim”, explica o gerente do Instituto de Longevidade MAG, Antonio Leitão. “Geralmente o público 50+ traz uma reestruturação de papéis sociais. Homens e mulheres, antes dedicados a cuidar dos filhos ou da carreira, não têm mais responsabilidades familiares e podem mudar o ritmo de trabalho. Buscar uma nova relação seria avançar para mais um estágio na vida, por isso, a busca pelo amor torna-se um interesse”, ressalta.