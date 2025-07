Mulher espancada por ex-jogador tem cirurgia de reconstrução do rosto adiada

A cirurgia para reconstruir o rosto de Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, agredida com 61 socos pelo namorado Igor Eduardo Pereira Cabral, em Natal (RN), precisou ser adiada. A operação, agendada para esta terça-feira (29/7), não poderá ser realizada devido a um edema no rosto da vítima (retenção de líquidos). A nova data do procedimento ainda não foi informada.

Conforme relatou Jaqueline Garcia, tia de Juliana, em entrevista ao jornal O Globo, o estado de saúde dela é estável. Ela já se recupera em casa, após receber alta do hospital. Agora, a vítima aguarda por uma nova avaliação médica, que deve ocorrer até sábado (2/8).

"Eu não consigo chamar esse homem pelo nome. Para mim, ele é um monstro. A gente sempre pensa que essas coisas estão distantes da gente, mas não estão. Espero que a justiça seja feita nesse caso", afirmou Jaqueline. A tia ainda afirmou nunca ter visto qualquer atitude agressiva por parte de Igor. No entanto, por morarem em Curitiba, os familiares não tinham uma convivência frequente com o agressor.

O caso

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, agrediu brutalmente a namorada, Juliana Garcia dos Santos, dentro de um elevador em um condomínio residencial de Natal. O ato foi gravado e registrado por câmeras de segurança do local.

De acordo com a Polícia Civil, Igor deu 61 socos na companheira. Como resultado, a vítima teve o rosto desfigurado, além de ter ficado completamente ensanguentada. Preso em flagrante, o responsável foi autuado por tentativa de feminicídio. Ele foi detido ainda no local pela Polícia Militar.

Por meio de nota, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Zona Sul de Natal (DEAM/ZLOS) afirmou que conduz as investigações e coleta depoimentos junto de provas técnicas para melhor esclarecimento do caso.

"A vítima foi violentamente agredida pelo namorado, que desferiu mais de 60 socos durante o ataque", destacou o comunicado da corporação. Após a repercussão do episódio, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete 3 x 3 desativou as redes sociais. A prisão dele foi convertida para preventiva.

