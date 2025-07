Tia forja laudo de esquizofrenia e submete sobrinha a tortura e escravidão

Uma rotina marcada por violência, privação da liberdade e até escravidão. Assim era a vida de uma adolescente de 15 anos resgatada pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar em um apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (28).

Andreia Luiza Campos Martins, tia da menina, é apontada como a principal responsável pelos episódios de tortura. A mulher foi presa por agentes da 9° DP (Catete) após uma série de denúncias.

Andreia é acusada de obrigar a sobrinha a fazer tarefas domésticas usando de agressões físicas e xingamentos. Vizinhos relataram que a menor de idade também era proibida de se alimentar e de acessar o apartamento quando chegava atrasada do colégio.

De acordo com policiais que investigaram o caso, Andreia falsificou um laudo médico alegando que a adolescente sofria esquizofrenia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A tia da menina foi indiciada pelos crimes de cárcere privado, tortura, condição análoga à escravidão, falsificação de documento público e racismo.