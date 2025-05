Brasileiros com importante papel na luta contra a escravidão

A Princesa Isabel do Brasil (1846-1921) foi a filha do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina. Ela é mais conhecida por seu papel decisivo na abolição da escravatura no Brasil, sendo a responsável pela assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que extinguiu a escravidão no país. Foto: wikimedia commons/Pacheco, Joaquim Insley