Por Bia Urgal

O lutador de MMA Júlio Luiz Gonçalves Carreiro Junior, acusado de espancar um idoso quase até a morte, foi preso na noite desta terça-feira (17), durante uma ação conjunta da 110° DP (Teresópolis/RJ) e 2ª Cia do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv).





O crime aconteceu no dia 10 de dezembro, no bairro de Três Córregos, na cidade de Teresópolis (RJ). Na ocasião, o idoso foi salvo por vizinhos que conseguiram conter o agressor.

Segundo a polícia, Júlio é uma pessoa violenta e lutador de artes marciais mistas (MMA). No dia das agressões, ele teria passado o dia bebendo com a vítima em um quiosque e, em uma discussão, começou a espancar a vítima.

O autor do crime vinha sendo monitorado desde que seu mandado de prisão foi emitido, e chegou a escapar de uma área cercada por policiais no local onde ele estaria escondido, na manhã de segunda-feira (16), após agentes tomarem conhecimento de que ele estaria no bairro de Bonsucesso e pretendia fugir para a Capital.







Nesta terça, os agentes fizeram o cerco nas saídas da cidade e conseguiram capturar o autor já na rodovia sentido Capital do Rio de Janeiro.



Lutador já havia saído em notícias antes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Em 2011, Júlio, na época com 19 anos, foi arrastado por 2km durante uma enchente que atingiu Teresópolis, onde ele ainda mora. Além de levar 370 pontos no corpo, o morador do bairro do Caleme perdeu a casa, a namorada grávida e uma filha de 3 anos, desaparecidas na enxurrada.