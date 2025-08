BH: bombeiro de folga salva restaurante de incêndio

O início de um incêndio em um restaurante assustou moradores do Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (02/08). A situação só não se agravou devido à atuação de um bombeiro de folga que passava pelo local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o militar percebeu os sinais do incêndio e entrou no estabelecimento. Com o uso dos extintores que havia no local, ele conteve as chamas. A suspeita é que o fogo tenha começado na churrasqueira do restaurante.

O CBMMG esteve no local apenas para registrar a ocorrência. Ninguém se feriu, e os funcionários foram orientados pelos bombeiros.

Segundo a corporação, a ação rápida foi essencial para evitar maiores danos.