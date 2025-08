Queda de árvore interdita rua no Funcionários, em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A queda parcial de uma árvore interdita a Rua Bernardo Guimarães, altura do número 868, no Bairro Funcionários, na manhã deste sábado (2/8), e mobiliza o Corpo de Bombeiros.

A queda ocorreu, segundo o boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, às 6h27, e provocou a obstrução total da via.

O tráfego de veículos foi interrompido e desviado para vias próximas. O trabalho de remoção do galho caído ainda não teve início. A expectativa é que a via esteja liberada por volta do meio-dia.