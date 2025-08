Queda de fícus: trânsito próximo à Via Expressa, em BH, segue fechado

A queda de uma árvore da espécie fícus está provocando alterações no trânsito na Rua Conde Pereira Carneiro, próxima à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, desde essa quinta-feira (31/7). Na tarde desta sexta (1º/8), o sentido bairro/centro da rua segue fechado. A BHTrans implantou desvio e está no local para orientar a circulação.

O desvio implantado é: Av. Juscelino Kubitschek, Av. Tereza Cristina sentido bairro, alça Av. Amazonas.

Uma equipe da Gerência Regional de Manutenção Noroeste, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e acompanhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está no local executando a supressão do fícus, de acordo com a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb).

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também afirmou que o corte do fícus vai continuar no decorrer deste fim de semana, devido ao “grande porte da árvore”.

O motivo da queda do espécime ainda não foi informado. De acordo com o CBMMG, acionado para atender a ocorrência, não houve veículos ou pessoas atingidas.

Sem energia

A queda da árvore nessa quinta-feira também atingiu a rede elétrica, deixando cerca de 1.800 clientes do Bairro Coração Eucarístico sem energia, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A energia foi restabelecida por volta das 19h20.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata