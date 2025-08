Caminhão perde os freios e vai parar na área de escape do Anel

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O trânsito é lento no Anel Rodoviário, na altura da área de escape, na descida do Bairro Betânia, Região Oste de BH, onde um caminhão-baú utilizou o espaço para evitar um acidente na madrugada deste sábado (2/8).

Era por volta das 4h, quando o motorista do caminhão, que perdeu os freios, saiu da pista e aproveitou a área criada para evitar acidentes.



A expectativa é que o veículo seja retirado até no meio desta manhã. Enquanto isso, o tráfego no local é feito com lentidão. Não houve feridos.