Nota Fiscal Mineira vai distribuir R$ 660 mil em agosto

A Nota Fiscal Mineira vai premiar consumidores e entidades sociais com mais de R$ 660 mil ao longo do mês de agosto. O valor será distribuído em quatro sorteios, marcados para os dias 4, 11, 18 e 25, sendo o destaque o sorteio especial do Dia dos Pais, que vai entregar R$ 200 mil a um único ganhador. A ação é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais para estimular o cidadão a pedir a inclusão do CPF na nota fiscal e incentivar a arrecadação consciente de tributos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), dos R$ 660 mil em prêmios, R$ 464.300 serão destinados a consumidores cadastrados no programa e R$ 195.750 a entidades de assistência social que participam da Nota Fiscal Mineira. A premiação segue o regulamento estabelecido pela Resolução SEF nº 5.933/2025, publicada em 31 de julho no Diário Oficial do Estado.

Como participar dos sorteios

Para participar dos dois primeiros sorteios, nos dias 4/8 e 11/8, serão consideradas as Notas Fiscais de Consumidor eletrônicas (NFC-e) e Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas entre 1º e 30 de julho de 2025. Já os sorteios dos dias 18 e 25, com exceção do especial, terão como base os documentos fiscais emitidos entre 1º e 31 de julho.

O aguardado sorteio especial em homenagem ao Dia dos Pais acontece em 25 de agosto e terá como base os bilhetes eletrônicos gerados a partir de notas emitidas entre 26 de julho e 10 de agosto. Esse prêmio único de R$ 200 mil pretende ser um incentivo extra aos consumidores, além de uma oportunidade para presentear a família com um valor significativo.

Incentivo à cidadania fiscal

O secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Gomes, destacou a importância do programa como forma de envolver os mineiros na construção de um sistema tributário mais justo e transparente. "Esse é mais um momento especial para todos os consumidores inscritos na Nota Fiscal Mineira concorrerem a um prêmio robusto, que poderá ser um ótimo presente para os pais. Por isso, sempre reforçamos a importância de todos se cadastrarem no programa e pedirem a inclusão do CPF no documento fiscal em todas as compras", afirmou.

Cadastro é gratuito

Qualquer pessoa física pode participar da Nota Fiscal Mineira. Para isso, basta se cadastrar no site oficial do programa e, a partir daí, pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais em todas as compras realizadas em Minas Gerais. Cada nota com CPF gera bilhetes eletrônicos que participam automaticamente dos sorteios.



