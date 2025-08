Desemprego cai mas Brasil tem 6,3 milhões de desocupados

Trava & avança

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no 2º trimestre de 2025, a menor desde o início da série histórica iniciada em 2012, segundo dados do IBGE (Pnad contínua). No 1º trimestre, a porcentagem registrada foi de 7%. Apesar da queda, há o número alarmante de 6,3 milhões ainda desempregados na faixa dos economicamente ativos.

O plano B da COP30

Não é surpresa dentro do Palácio do Planalto a notícia do presidente da COP30, André Corrêa, de que delegações estrangeiras pedem o “cancelamento” de Belém. Com a crise hoteleira na capital paraense – falta de hotéis, escassez de leitos e preços altíssimos – o Governo do Brasil voltou a planejar dividir o evento da ONU entre a floresta amazônica e a praia carioca. A Coluna revelou isso dia 24 de março. O Rio de Janeiro já tem recebido, desde novembro passado, grandes eventos internacionais e, nesse plano B, seria o palco para hospedagem e reuniões de chefes de Estado e embaixadores. Já o “corpo técnico”, que abrange 2º e 3º escalões das delegações estrangeiras, cientistas e representantes de ONGs ficariam em Belém em novembro. A Carta final da COP30 sai por Belém, e os presidentes podem aparecer lá apenas por um dia para a foto oficial.

Rito técnico

Os setores de energia e saneamento se mobilizam para blindar contra pressões políticas a regulamentação da Lei de Licenciamento. O Instituto Pensar Energia e ABCON SINDCON defendem transparência e alertam: 39 obras federais de saneamento estão paradas. “Não se trata de permissividade, mas da aplicação de critérios técnicos preexistentes para agilizar obras essenciais”, diz Marcos Cintra, presidente do Pensar.

Haja gás

A proposta de reforma regulatória da ANP para o setor de GLP, prevista para 2026, gera preocupações no mercado diante do lançamento do programa social “Gás para Todos”, que pretende triplicar o número de famílias beneficiadas por subsídios. Análise do BTG Pactual: a reforma pode comprometer a segurança operacional, reduzir os incentivos a investimentos e afetar negativamente o setor.

Tarifaço na praia

O famoso Posto 6, ao lado do Forte de Copacabana, no Rio, virou point da reciprocidade tarifária na relação Brasil-EUA. Os comerciantes da areia e calçada soltaram aviso de que cliente norte-americano que parar por ali terá taxação em 50% sobre consumos. Ponto de encontro de famosos e militares, o lugar também era frequentado pelo General Braga Netto no futevôlei de domingo.

Cidadania na COP

O Instituto Internacional Arayara ( https://arayara.org/ ) abriu inscrições para que instituições, coletivos e ativistas proponham eventos na Amazon Climate Hub. Com 421 m², o espaço dedicado a discussões e performances sobre justiça climática terá entrada gratuita e programação das 7h às 23h nos 15 dias da conferência. A ideia é atrair ONGs, lideranças indígenas, governos e pesquisadores.

ESPLANADEIRA

#Loja Lider debate design brasileiro com Maurício Arruda e Marina Dubal, amanhã em Vitória (ES). #Caio Barbosa, CEO da Lumx, palestra no Rio Innovation Week 2025 dia 14. #Instituto Plano&Plano arrecada 122 T de alimentos para jovens em vulnerabilidade social em SP. #Pesquisa da Alqia: 50% das pessoas escolhem shoppings nas férias por segurança; conveniência é 2º. #Petlove celebra o Dia Nacional do Vira-Lata com espaço "Reservado para um Vira-Lata”. #Camila Marins, Cris Furtado e Luísa Tapajós lançam edição da “Revista Brejeiras”.

