Serra do Rola-Moça: incêndio de grande proporção é controlado no 2º dia

O incêndio de grande proporção que atingiu o Parque da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi controlado, informou o Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (4/8).

Pela manhã, os bombeiros haviam iniciado o segundo dia de combate às chamas, que teve início na manhã de domingo (3/8). O incêndio se estendeu por uma grande área, que ainda está sendo calculada pela corporação. A causa do incêndio está sendo apurada.

Pouco antes das 17h desta segunda, a corporação confirmou em comunicado que os militares estavam deixando o local. Ao todo, 68 combatentes, o que inclui, além dos bombeiros, brigadistas da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (AMDA) e do Ibama atuaram hoje na linha de frente.

No primeiro dia combate, ao menos 61 militares atuaram no combate. O vento forte e a topografia da região dificultaram o trabalho e contribuíram para o avanço do fogo.

Os bombeiros relataram que a área atingida é composta por vales e apresentava difícil acesso. Para reforçar o combate e prestar apoio às operações, o helicóptero Guará, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), foi acionado e lançou água em pontos estratégicos.

