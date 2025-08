Corpo de homem é encontrado com tiros em Contagem, na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo de um homem, de idade não identificada, foi encontrado com marcas de tiro em uma rua do bairro Jardim Laguna, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (5/8).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação foi acionada às 2h27 e está no local do crime para realizar a ocorrência.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada.