Jovens assaltam ônibus com faca de cozinha em Contagem e são pegos depois

Um adolescente de 14 anos foi apreendido e um jovem de 21, preso em flagrante por invadir um ônibus metropolitano armados com uma faca de cozinha e roubar o motorista. Eles fugiram para uma mata e foram pegos minutos depois.

O caso aconteceu na Via Vereador Joaquim Costa, no bairro Perobas II de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (31/7). De acordo com o boletim de ocorrência, os militares patrulhavam o bairro quando foram abordados por pedestres que pediam ajuda sobre um assalto em ônibus.

No veículo, uma passageira de 23 anos contou que dois suspeitos, um com moletom preto e o outro com uma blusa cinza, haviam roubado o coletivo e fugido para um matagal.

Os militares fizeram um cerco no local e encontraram os dois enquanto tentavam sair da área.

Os jovens foram abordados e já disseram que “perderam”, gíria usada para prisão em flagrante. Eles confessaram o roubo e afirmaram que a faca tinha sido jogada no matagal.

O objeto foi encontrado e, com os rapazes, o celular do condutor do ônibus, de 49 anos, e R$ 56 em espécie.

O jovem de 21 anos foi preso e o adolescente, apreendido, e ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil. Nenhum material ilícito foi encontrado com eles.