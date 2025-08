Grande BH: mãe se desespera ao encontrar filha morta em barranco

A mãe da jovem Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos, entrou em desespero ao encontrar o corpo da filha em um barranco no Bairro Santa Clara, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (30/7). O ex-companheiro dela, de 44 anos, é suspeito do crime e foi preso nesta quinta-feira (31/7) em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele não ofereceu resistência à prisão. A Polícia Civil também deu apoio à operação de captura.

A TV Alterosa acompanhava o trabalho da polícia no local, quando houve a confirmação de que o corpo localizado era de Alessandra. Em estado de choque, a mãe, inicialmente, se negava a acreditar e clamava a Deus, dizendo que não poderia ser sua filha. Assista à reportagem:

O padrasto de Alessandra, Genivaldo Ananias da Silva, disse à reportagem que os moradores estão assustados com o ocorrido. “[O crime] parece que chocou o bairro aqui. Todos, incluindo as amigas dela, estão arrasados. Era uma moça trabalhadora, guerreira e não saía muito de casa.”

Testemunhas relataram que, por volta de 17h40, ouviram disparos de arma de fogo e dois suspeitos em uma moto vermelha em alta velocidade na região, mas não viram o que de fato aconteceu. Câmeras de segurança também registraram a passagem da jovem pela região.

Segundo o boletim de ocorrência, Alessandra apresentava marcas de pelo menos dois disparos no rosto e outro nas nádegas. Devido ao difícil acesso ao local, o corpo precisou ser removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal para exames.

Conforme o registro policial, uma amiga próxima da vítima relatou que a jovem não tinha envolvimento com nada ilegal. Segundo ela, o ex-companheiro de Alessandra poderia ser o responsável pelo crime. Com capturas de tela no celular, essa testemunha mostrou que o homem tinha perfil agressivo.

Nas mensagens recebidas pela vítima, o homem a chamava de “desgraça”, demonstrava ciúmes e questionava constantemente se ela estava em um novo relacionamento.

