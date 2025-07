MG: adolescente é apreendido suspeito de matar o irmão, de 10 anos

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio, suspeito de matar o próprio irmão, de 10 anos, em Mato Verde, município no Norte de Minas. A criança teria sido morta com uma barra de ferro, com golpe desferido no tórax, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O suspeito teria ainda jogado o corpo em uma vala nos fundos da casa em que moravam, onde a vítima foi encontrada na madrugada desta quinta-feira (31/7).

A 11ª RPM da PMMG atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, a mãe dos irmãos saiu de casa por volta de 18h de quarta-feira (30/7) e deixou os filhos na casa de uma tia deles.

Ao retornar do compromisso por volta de 1h20, a mãe notou a ausência do caçula e manchas de sangue no local. Ela acionou os vizinhos para ajudarem nas buscas e o corpo da vítima foi encontrado cerca de 20 minutos depois, em uma vala nos fundos da propriedade.

A morte

Ainda segundo a Polícia Militar, após o jantar, os menores voltaram sozinhos para a casa onde moravam. À corporação, o suspeito contou que havia apostado uma corrida com o irmão mais novo, que teria caído ao correr. A queda teria irritado o caçula, que ameaçou o irmão mais velho com uma faca, de acordo com o relatado pelo adolescente.

Ainda segundo o suspeito, ele teria usado uma barra de ferro para se defender das investidas, atingindo o irmão mais novo no peito. Após perceber que a criança não tinha mais sinais vitais, ele teria arrastado o corpo até a vala. “O menor apresentou diversas versões contraditórias sobre os fatos e, durante toda a ocorrência, manteve-se tranquilo, sem demonstrar sinais de arrependimento”, informou a PMMG.

No local, foram encontradas manchas de sangue espalhadas, marcas de arrasto e indícios de tentativa de limpeza. O corpo apresentava um ferimento perfurante na região torácica e outro ferimento na mão direita.

Indícios

De acordo com a corporação, a barra de ferro que teria sido utilizada foi descartada em uma área de mato após ter sido lavada. A faca mencionada também foi encontrada pela polícia, que realizou a perícia técnica.

Ainda segundo a PMMG, imagens das câmeras de segurança instaladas na residência não puderam ser acessadas no momento, pois o sistema era restrito ao pai dos menores, que estava viajando.

O adolescente foi apreendido, passou por avaliação médica e foi encaminhado com os materiais apreendidos, incluindo um telefone celular, à Delegacia de Polícia Civil. O corpo da vítima foi liberado para a funerária.

