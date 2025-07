MG: homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantojuvenil

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Uberaba (MG), na Região do Triângulo Mineiro, durante a Operação One by One IX, voltada ao combate de armazenamento e disseminação de material relacionado ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

A operação ocorre nesta quinta-feira (31/7) e, segundo a PF, o homem preso foi preso em flagrante por armazenar imagens contendo abuso sexual infantojuvenil. Caso seja condenado, o suspeito poderá cumprir pena de até 10 anos de reclusão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia técnica, pois existe a suspeita de que o mesmo homem tenha feito outras vítimas. A PF também investiga o envolvimento de terceiros.

O nome One by One faz referência à transferência de dados em redes peer to peer, onde arquivos são compartilhados diretamente entre usuários, sem servidor central.

Segundo essa lógica, conteúdos ilícitos são disponibilizados em pastas públicas para serem baixados por outros. O nome também reforça o slogan da operação: "Mesmo que sejam muitos, um por um, todos os envolvidos com esse tipo de crime serão identificados e responsabilizados."