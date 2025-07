Homem suspeito de matar quatro em Curvelo se apresenta à polícia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem suspeito de matar quatro pessoas, sendo três em um latrocínio em Curvelo, na Região Central de Minas, se entregou na polícia no início da tarde desta quinta-feira (24/7). Trata-se de Ryan Vinicius Pereira de Oliveira, de 22 anos, que se apresentou na delegacia acompanhado de seu advogado.

De acordo com a polícia, no dia 28 de junho, ocorreu o latrocínio em uma fazenda. Regino Nilson Soares, de 65 anos, sua esposa, Maria Helena Leite Soares, de 67, e o irmão de Regino, José Evangelista Filho, de 52 anos, que era surdo e cego, foram encontrados mortos na residência. Todos eram agricultores.

As primeiras investigações, segundo filhos do casal, davam conta de que havia desaparecido R$ 14 mil em dinheiro. Segundo o Boletim de Ocorrências, Regino e Maria Helena estavam com os braços amarrados para trás. O único que não foi amarrado foi o irmão surdo e cego de Regino. Além disso, todos os cômodos da casa estavam revirados.

Exatamente 15 dias depois de cometer o latrocínio, com o triplo assassinato das vítimas, Ryan é acusado de voltar a matar, dessa vez, no Bairro Bela Vista. A vítima foi Gabriel Victor Barbosa Félix, de 19 anos.

Ryan estaria com três amigos, num Gol preto e a vítima, de bicicleta. Gabriel que estaria na companhia da namorada e de um amigo, teria emparelhado com o veículo, e feito uma brincadeira, que não agradou Ryan.

Nervoso, ele sacou um revólver e disparou contra Gabriel, que tombou sem vida. Foi atingido no peito e no queixo. Depois de cometer o crime, Ryan e seus comparsas tomaram uma motocicleta de assalto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo nota da Polícia Civil, Ryan está preso e será encaminhado para o sistema prisional.